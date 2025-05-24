Розвідка НАТО над Чорним морем біля Одещини

Літак SAAB 340B ISR. Фото ілюстративне: Saab

Над Чорним морем та Румунією активізувалась розвідувальна авіація НАТО. Сьогодні, 24 травня, у повітрі працюють літаки США та Канади. Вони стежать за ситуацією в Криму та над морем. Розвідники працюють поруч з Одещиною.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Над західною частиною Чорного моря, неподалік від українського узбережжя, зафіксовано польоти двох розвідувальних літаків НАТО. Один із них — SAAB 340B ISR — вилетів з румунської авіабази Отопені. Цей борт належить канадській компанії CAE Aviation і призначений для радіоелектронної розвідки. Літак оснащений системами перехоплення радіо- й супутникового зв’язку, здатен працювати на висоті до 7 км і перебувати в повітрі понад 6 годин.

Рух розвідника SAAB 340B ISR. Фото: скриншот

Паралельно в небі над румунським узбережжям працює розвідник — Boeing P-8A Poseidon ВМС США — прибув з авіабази НАТО Сігонелла на Сицилії. Це високотехнологічний морський патрульний літак, створений на базі пасажирського Boeing 737. Poseidon здатен виконувати глибоку морську розвідку, виявляти підводні човни, вести спостереження за кораблями та збирати розвідувальні дані на відстані до кількох сотень кілометрів. У його арсеналі — сучасні радари, гідроакустичні буї та системи протичовнової боротьби.

Рух розвідника Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Зазначимо, обидва борти ймовірно збирають інформацію про ситуацію в акваторії Чорного моря, на тимчасово окупованому Кримському півострові та лінії фронту на півдні України. Їхні польоти стали звичними після початку повномасштабного вторгнення РФ. НАТО регулярно збирає дані для оцінки безпеки регіону та підтримки українських партнерів.

Нагадаємо, сьогодні на рейдах у Чорному та Середземному морях чергують споряджені ракетоносії РФ. Також ми писали, що в Одесі іноземний волонтер потрапив під обстріл, коли не встиг добігти до укриття.