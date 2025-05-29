Землетрус в Румунії могли відчути на Одещині

Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: Ділова Одеса

На Одещині відчули два землетруси, які сталися у зоні Вранча в Румунії. Внаслідок природного лиха руйнувань інфраструктури не відбулося, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє румунський Національний інститут досліджень та розробок у галузі фізики Землі (INCDFP).

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Два землетруси магнітудою 3 і 3,4 за шкалою Ріхтера відбулися вранці в четвер в сейсмічній зоні Вранча, у повіті Бузеу. Перший з них був зафіксований о 3:08, і стався на глибині 125,8 км. Другий — о 3:45 за місцевим часом. Магнітуда становила 3,4, вогнище залягало на 144,4 км. під землею.

Повідомлення сейсмологів. Фото: скриншот

Додамо, лише у травні в Румунії сталося 18 землетрусів магнітудою від 2 до 4,4 балів за шкалою Ріхтера. Найбільші з них зафіксували 13 лютого у повіті Бузеу та 11 травня у зоні Вранча (сейсмоактивна ділянка, що розташована на стику Південних та Східних Карпат).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про потужний землетрус поблизу Одещини. А також про те, що в Одесі майже найчистіша атмосфера в Україні.