Землетрясение в Румынии могли почувствовать в Одесской области

Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: Деловая Одесса

В Одесской области почувствовали два землетрясения, которые произошли в зоне Вранча в Румынии. В результате природного бедствия, к счастью разрушений инфраструктуры не произошло, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP).

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Два землетрясения магнитудой 3 и 3,4 по шкале Рихтера произошли утром в четверг в сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу. Первое из них было зафиксировано в 3:08, и произошло на глубине 125,8 км. Второе — в 3:45 по местному времени. Магнитуда составила 3,4, очаг залегал на 144,4 км. под землей.

Сообщение сейсмологов. Фото: скриншот

Добавим, только в мае в Румынии произошло 18 землетрясений магнитудой от 2 до 4,4 баллов по шкале Рихтера. Крупнейшие из них зафиксировали 13 февраля в уезде Бузеу и 11 мая в зоне Вранча (сейсмоактивный участок, расположенный на стыке Южных и Восточных Карпат).

Напомним, недавно мы писали о мощном землетрясении вблизи Одесской области. А также о том, что в Одессе почти самая чистая атмосфера в Украине.