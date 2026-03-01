Погода в Одесі на 2-6 березня: чого очікувати

Дівчина йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перші дні березня в Одесі та області минуть без опадів, але з нічними туманами. Вдень повітря прогріватиметься до +10 °С, а місцями по області — до +12 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі на початку березня

Уже завтра, 2 березня, в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі триматиметься на рівні 0...+2 °C тепла, вдень повітря прогріється до +8...+10 °C.

В області синоптична картина схожа: мінлива хмарність, без істотних опадів. Уночі та зранку місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 °С до +2 °С, вдень — +7...+12 °С. На автошляхах області в нічні та ранкові години місцями очікується туман із видимістю 500-1000 метрів.

Погода в Одесі на 4-6 березня

У вівторок та середу, 3 і 4 березня, опадів також не прогнозують. Збережеться мінлива хмарність. Вітер північно-західний, а вдень 4 березня зміниться на південний, 7-12 м/с. Уночі температура становитиме від -3 °С до +2 °С, вдень — +6...+11 °С.

5 березня буде сухо, а 6 березня місцями можливі невеликі опади. Вночі температура коливатиметься від -2 °С до +3 °С. Вдень 5 березня очікується +7...+12 °С, а 6 березня — +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні у березні 2026 року

Початок березня 2026 року буде відносно м'яким. Удень температура буде підійматися до +10...+12 °C, проте вночі місцями все ще можливі заморозки.

У першій декаді березня погода загалом буде комфортною. Денна температура сягатиме +13...+14 °C, уночі повітря охолоджуватиметься до 0...+2 °C.

Аж з середини місяця може статися коротке похолодання: з 17 по 20 березня вдень буде лише +4...+6 °C, уночі температура становитиме близько 0 °C. У цей період можливі також дощі з мокрим снігом. Втім, вже після 21 березня температура знову почне зростати.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.

Також ми писали, що на березі Куяльницького лиману одесити символічно попрощалися із зимою. Поки сонце повільно хилилося до горизонту, учасники водили хороводи, співали народних пісень і чекали на головний момент вечора.