Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода в Одессе в начале марта — что обещают синоптики

Погода в Одессе в начале марта — что обещают синоптики

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 16:45
Погода в Одессе на первую неделю марта: чего ожидать
Девушка идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало недели со 2 по 6 марта в Одессе и области пройдут без осадков, но с ночными туманами. Днем воздух будет прогреваться до +10 °С, а местами по области — до +12 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе в начале марта

Уже завтра, 2 марта, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет держаться на уровне 0...+2 °C тепла, днем воздух прогреется до +8...+10 °C.

В области синоптическая картина похожа: переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 °С до +2 °С, днем — +7...+12 °С. На автодорогах области в ночные и утренние часы местами ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

Погода в Одессе на 4-6 марта

Во вторник и среду, 3 и 4 марта, осадков также не прогнозируют. Сохранится переменная облачность. Ветер северо-западный, а днем 4 марта сменится на южный, 7-12 м/с. Ночью температура составит от -3 °С до +2 °С, днем — +6...+11 °С.

5 марта будет сухо, а 6 марта местами возможны небольшие осадки. Ночью температура будет колебаться от -2 °С до +3 °С. Днем 5 марта ожидается +7...+12 °С, а 6 марта - +3...+8 °С.

Прогноз погоды в Украине в марте 2026 года

Начало марта 2026 года будет относительно мягким. Днем температура будет подниматься до +10...+12 °C, однако ночью местами все еще возможны заморозки.

В первой декаде марта погода в целом будет комфортной. Дневная температура будет достигать +13...+14 °C, ночью воздух будет охлаждаться до 0...+2 °C.

Аж с середины месяца может произойти короткое похолодание: с 17 по 20 марта днем будет лишь +4...+6 °C, ночью температура составит около 0 °C. В этот период возможны также дожди с мокрым снегом. Впрочем, уже после 21 марта температура снова начнет расти.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Также мы писали, что на берегу Куяльницкого лимана одесситы символически попрощались с зимой. Пока солнце медленно клонилось к горизонту, участники водили хороводы, пели народные песни и ждали главного момента вечера.

погода Одесская область весна Новости Одессы прогноз погоды март
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации