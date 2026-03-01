Погода в Одессе на первую неделю марта: чего ожидать

Девушка идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало недели со 2 по 6 марта в Одессе и области пройдут без осадков, но с ночными туманами. Днем воздух будет прогреваться до +10 °С, а местами по области — до +12 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе в начале марта

Уже завтра, 2 марта, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет держаться на уровне 0...+2 °C тепла, днем воздух прогреется до +8...+10 °C.

В области синоптическая картина похожа: переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -3 °С до +2 °С, днем — +7...+12 °С. На автодорогах области в ночные и утренние часы местами ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

Погода в Одессе на 4-6 марта

Во вторник и среду, 3 и 4 марта, осадков также не прогнозируют. Сохранится переменная облачность. Ветер северо-западный, а днем 4 марта сменится на южный, 7-12 м/с. Ночью температура составит от -3 °С до +2 °С, днем — +6...+11 °С.

5 марта будет сухо, а 6 марта местами возможны небольшие осадки. Ночью температура будет колебаться от -2 °С до +3 °С. Днем 5 марта ожидается +7...+12 °С, а 6 марта - +3...+8 °С.

Прогноз погоды в Украине в марте 2026 года

Начало марта 2026 года будет относительно мягким. Днем температура будет подниматься до +10...+12 °C, однако ночью местами все еще возможны заморозки.

В первой декаде марта погода в целом будет комфортной. Дневная температура будет достигать +13...+14 °C, ночью воздух будет охлаждаться до 0...+2 °C.

Аж с середины месяца может произойти короткое похолодание: с 17 по 20 марта днем будет лишь +4...+6 °C, ночью температура составит около 0 °C. В этот период возможны также дожди с мокрым снегом. Впрочем, уже после 21 марта температура снова начнет расти.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Также мы писали, что на берегу Куяльницкого лимана одесситы символически попрощались с зимой. Пока солнце медленно клонилось к горизонту, участники водили хороводы, пели народные песни и ждали главного момента вечера.