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Почервоніння Чорного моря — небезпечні техногенні наслідки

9 листопада 2024 17:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чорне море після трагедії на Каховській ГЕС: екологічні загрози та відновлення
Водорослі у Чорному морі. Фото: Владислав Балінський
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Аномальна спека, біогенне забруднення та трагедія на Каховській ГЕС завдали Чорному морю серйозних екологічних збитків. Цього літа море почервоніло через масове цвітіння водоростей, та екологи попереджають про небезпечні техногенні наслідки. 

Про проблеми та наслідки для Чорного моря журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом Владиславом Балінським

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Цвітіння моря небезпечне

Під час рекордно високих літніх температур, коли вода нагрівалася понад +30°C, море почервоніло через так званий "червоний приплив". Це явище було спричинене масовим цвітінням одноклітинних водоростей, яке викликало не лише зміну кольору, а й низку екологічних проблем. Еколог пояснює, що основною причиною цього явища стало біогенне забруднення води.

"Це не дуже гарний симптом для екології. Так званий червоний приплив, коли масово розмножуються одноклітинні водорості, є наслідком великої кількості забруднювачів у воді. Таке цвітіння навіть може бути токсичним, адже ці водорості розмножуються за наявності численних забруднюючих речовин", — пояснює Балінський.

За його словами, зниження температури повітря принесло "полегшення" Чорному морю, яке цього літа потерпало від аномальної спеки. Зараз воно поступово повертається до норми.

Наслідки трагедії на Каховській ГЕС

Додатковий удар по екосистемі Чорного моря завдала трагедія на Каховській ГЕС. Внаслідок цієї події значна кількість прісноводних організмів та залишків рослин потрапила у морську воду, що призвело до масової загибелі багатьох видів, зокрема ракоподібних. Це лише посилило заморне явище, яке вже відбувалося в морі.

"Море показало свою реакцію на потрапляння рештків прісноводних організмів та рослин у свої води. Воно подало нам певний сигнал про це шляхом зміни кольору та світіння вночі", — пояснює Балінський.

За його словами, масова загибель прісноводних організмів, які опинилися в солоній морській воді, викликала нові екологічні виклики, проте наразі море поступово очищується від цих органічних забруднювачів.

Сила моря у самоочищенні 

Експерт зазначає, що Чорне море здатне впоратися з органічними забрудненнями самотужки. Але інша справа — техногенні наслідки, спричинені важкими металами та хімічними речовинами. За словами Балінського, рівень забруднення важкими металами та хімікатами в Чорному морі сьогодні перевищує допустимі норми в десятки разів.

"Забруднення важкими металами, хімікатами та реагентами є дуже небезпечним, адже вони вже перевищують норму у десятки разів, — наголошує еколог. — І, на жаль, цей процес на сьогодні лише продовжується. Ми лише бачимо видимі наслідки, але вони тягнуть за собою ще глибші екологічні зміни", — каже еколог.

Скидання промислових відходів у море

Балінський зазначає, що для запобігання ще більшому техногенному забрудненню необхідно залучити людські ресурси, які могли б контролювати й зменшувати скидання промислових відходів у море. Він підкреслює, що очищення вод від органічних забруднювачів потребує часу, проте для протидії техногенним впливам необхідні термінові заходи з боку держави та міжнародних партнерів.

"Чорне море здатне очищуватися від органічного забруднення, але воно потребує допомоги у боротьбі з техногенними загрозами. Промислові та хімічні стоки мають піддаватися суворому контролю. Це допоможе захистити морську екосистему, яка є важливою не тільки для України, а й для всього регіону", — додав Балінський.

Нагадаємо, вода у Чорному морі, особливо біля берегів, стає більш прісною. Також водойма на межі екологічної катастрофи. Тільки після завершення воєнних дій можна бути зрозуміти, наскільки критичні втрати для екосистеми.

Каховська ГЕС Одеса Одеська ОДА Одеська область Чорне море Новини Одеси

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