Черное море после трагедии на Каховской ГЭС: экологические угрозы и восстановление

Водоросли в Черном море. Фото: Владислав Балинский

Аномальная жара, биогенное загрязнение и трагедия на Каховской ГЭС нанесли Черному морю серьезный экологический ущерб. Этим летом море покраснело из-за массового цветения водорослей, и экологи предупреждают об опасных техногенных последствиях.

О проблемах и последствиях для Черного моря журналисты Новини.LIVE поговорили с экологом Владиславом Балинским.

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Цветение моря опасно

Во время рекордно высоких летних температур, когда вода нагревалась свыше +30°C, море покраснело из-за так называемого "красного прилива". Это явление было вызвано массовым цветением одноклеточных водорослей, которое вызвало не только изменение цвета, но и ряд экологических проблем. Эколог объясняет, что основной причиной этого явления стало биогенное загрязнение воды.

"Это не очень хороший симптом для экологии. Так называемый красный приток, когда массово размножаются одноклеточные водоросли, является следствием большого количества загрязнителей в воде. Такое цветение даже может быть токсичным, ведь эти водоросли размножаются при наличии многочисленных загрязняющих веществ", — объясняет Балинский.

По его словам, снижение температуры воздуха принесло "облегчение" Черному морю, которое этим летом испытывало аномальную жару. Сейчас оно постепенно возвращается в норму.

Последствия трагедии на Каховской ГЭС

Дополнительный удар по экосистеме Черного моря нанесла трагедия на Каховской ГЭС. В результате этого значительное количество пресноводных организмов и остатков растений попало в морскую воду, что привело к массовой гибели многих видов, в частности ракообразных. Это лишь усилило заморное явление, уже происходившее в море.

"Море показало свою реакцию на попадание остатков пресноводных организмов и растений в свои воды. Оно подало нам определенный сигнал об этом путем изменения цвета и свечения ночью", — объясняет Балинский.

По его словам, массовая гибель пресноводных организмов, оказавшихся в соленой морской воде, вызвала новые экологические вызовы, однако море постепенно очищается от этих органических загрязнителей.

Сила моря в самоочищении

Эксперт отмечает, что Черное море способно справиться с органическими загрязнениями в одиночку. Но другое дело — техногенные последствия, вызванные тяжелыми металлами и химическими веществами. По словам Балинского, уровень загрязнения тяжелыми металлами и химикатами в Черном море сегодня превышает допустимые нормы в десятки раз.

"Загрязнение тяжелыми металлами, химикатами и реагентами очень опасно, ведь они уже превышают норму в десятки раз, — отмечает эколог. — И, к сожалению, этот процесс на сегодняшний день только продолжается. Мы лишь видим видимые последствия, но они тянут за собой еще более глубокие экологические изменения", — говорит эколог.

Сброс промышленных отходов в море

Балинский отмечает, что для предотвращения еще большего техногенного загрязнения необходимо привлечь человеческие ресурсы, которые могли бы контролировать и уменьшать сброс промышленных отходов в море. Он подчеркивает, что очищение вод от органических загрязнителей требует времени, однако для противодействия техногенным воздействиям необходимы срочные меры со стороны государства и международных партнеров.

"Черное море способно очищаться от органического загрязнения, но оно нуждается в помощи в борьбе с техногенными угрозами. Промышленные и химические стоки должны подвергаться строгому контролю. Это поможет защитить морскую экосистему, которая важна не только для Украины, но и для всего региона", — добавил Балинский.

Напомним, вода в Черном море особенно у берегов, становится более пресной. Также водоем на грани экологической катастрофы. Только после завершения военных действий можно понять, насколько критичны потери для экосистемы.