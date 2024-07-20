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Подарунок довоєнних часів — на Одещині китаєць хотів вивезти раритетний фотоапарат

20 липня 2024 17:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Фотоапарат 1930-х років серед речей: на КПП Одещини виявили раритет
Митники обшукують автобус. Ілюстративне фото: Одеська митниця
Верзілова Єлизавета - редактор

Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виявили серед речей іноземця рідкісний фотоапарат. Чоловік планував подарувати пристрій 1930-х років, однак знахідку вилучили для дослідження.

Про це повідомили у пресслужбі Південного управління ДПСУ

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Деталі інциденту

Вивезти цінний предмет намагався 34-річний громадянин Китаю, він сховав фотоапарат серед особистих речей. Китаєць пояснив, що придбав фотоапарат на ринку в Одесі і планував подарувати його своєму дядькові-колекціонеру. Виявилося, що ця камера з Німеччини, вироблялася з 1929 по 1956 роки і відома своїм самовисувним об'єктивом.

Китаєць хотів провезти старовинний фотоапарат на Одещині
Фотоапарат, який вилучили правоохоронці. Фото: ДПСУ

Дії правоохоронців

Знахідку вилучили та направили на експертне дослідження, щоб визначити її культурну та історичну цінність. За  його результатами буде ухвалено правове рішення.

Спроби провезти контрабанду на Одещині

Ми писали, що через пункт пропуску "Орлівка", що на Одещині, водій вантажівки хотів провезти 22 тонни деталей для автівок. Однак під час митного контролю виявилось, що товар був виготовлений у Росії, тож його вилучили, а на водія склали протокол.

Окрім цього, на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" в Одеській області прикордонники зупинили спробу вивезення з України двох старовинних радіоприймачів. Пристрої належать до епохи 1930-х років. 

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