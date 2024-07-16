На Одещині попередили ввезення деталей російського виробництва

На Одещині запобігли ввезенню російських запчастин. Фото: Державна митна служба

Через пункт пропуску "Орлівка", що на Одещині, водій вантажівки хотів провезти 22 тонни деталей для автівок. Однак під час митного контролю виявилось, що товар був виготовлений в Росії, тож ввезенню на територію України не підлягає. Наразі деталі вилучили, а самого водія очікує штраф.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

Читайте також:

Контрабанда на Одещині

Українець був за кермом вантажівки, що перевозила товар, який за документами був відправлений з Китаю через румунський порт Констанца до одного з українських підприємств.

Вилучена контрабанда. Фото: Державна митна служба

Запчастини російського виробництва. Фото: Державна митна служба

Під час митного огляду на КПП "Орлівка" виявилося, що частина товару має маркування, яке свідчить про російське походження. Загалом перевізник мав понад 35 тисяч одиниць, які або позначені як продукція Російської Федерації, або мають маркування торгових марок, вироблених в Росії.

Деталі для автівки. Фото: Державна митна служба

Дії митників

За фактом переміщення товарів з приховуванням від митного контролю відомостей щодо країни походження митники склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товари тимчасово вилучено, а справу буде скеровано до суду для подальшого розгляду. за ці дії порушнику загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.

Інші випадки контрабанди на Одещині

Ми також писали, що на Одещині митники попередили вивезення понад 70 тисяч доларів. Чоловік, який хотів приховати валюту, прибув на пункт пропуску "Орлівка" на власному мікроавтобусі, прямуючи до Румунії. Однак його затримали правоохоронці та направили на митний контроль, під час якого вилучили незадекларовані гроші.

Також ми писали, що у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на Одещині прикордонники зупинили спробу вивезення з України двох старовинних радіоприймачів. Пристрої належать до епохи 1930-х років.

Додамо, що на одному з митних контролів Одещини водій намагався незаконно ввезти понад 20 тонн скла. Усі документи були підроблені, тож тепер чоловіку загрожує штраф.