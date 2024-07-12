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Намагався вивезти понад 70 тисяч доларів — на Одещині затримали молдаванина

12 липня 2024 17:44
Верзілова Єлизавета - редактор
Молдаванин намагався вивезти з України понад 70 тис. долларів
Гроші, які незадекларував іноземець. Фото: Одеська митниця
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині митники викрили громадянина Молдови, який намагався незаконно провезти через кордон понад 70 тисяч доларів. Наразі у чоловіка вилучили гроші

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Деталі схеми

Чоловік прибув на пункт пропуску "Орлівка" на власному мікроавтобусі, прямуючи до Румунії. Попри те, що мав при собі незадекларовану валюту, він обрав "зелений коридор" для проходження митниці

Молдаванин з грошима
Гроші у іноземця. Фото: Одеська митниця

Його затримали правоохоронці та направили на митний контроль. Під час огляду транспортного засобу та особистих речей, у наплічній сумці іноземця митники виявили 75 200 доларів. Документів щодо походження грошей чоловік не мав. 

Кошти вилучили

В результаті було складено протокол про порушення митних правил. Згідно з законом, громадянину Молдови повернули суму, еквівалентну 10 тисячам євро, а решту, що за курсом Нацбанку України становить понад 2,6 мільйона гривень, тимчасово вилучили. 

Інші випадки контдрабанди на Одещині

Нагадаємо, у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на Одещині прикордонники зупинили спробу вивезення з України двох старовинних радіоприймачів. Пристрої належать до епохи 1930-х років. 

Також раніше на одному з митних контролів Одещини водій намагався незаконно ввезти понад 20 тонн скла. Усі документи були підроблені, тож тепер чоловіку загрожує штраф.

Окрім цього, водій автобуса, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограмів делікатесу. 

Одеса Молдова іноземець Митна служба гроші долар Одеська область Новини Одеси митниця валюта

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