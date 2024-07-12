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Пытался вывезти более 70 тысяч долларов — в Одесской области задержали молдаванина

12 июля 2024 17:44
Верзилова Єлизавета - редактор
Молдаванин пытался вывезти из Украины более 70 тыс. долларов
Деньги, которые незадекларировал иностранец. Фото: Одесская таможня
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области таможенники разоблачили гражданина Молдовы, который пытался незаконно провезти через границу более 70 тысяч долларов. На данный момент у мужчины изъяли деньги

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Мужчина прибыл на пункт пропуска "Орловка" на собственном микроавтобусе, направляясь в Румынию. Несмотря на то, что имел при себе незадекларированную валюту, он выбрал "зеленый коридор" для прохождения таможни

Молдаванин с деньгами
Деньги у иностранца. Фото: Одесская таможня

Его задержали правоохранители и направили на таможенный контроль. Во время осмотра транспортного средства и личных вещей в сумке иностранца таможенники обнаружили 75 200 долларов. Документов о происхождении денег у мужчины не было.

Средства изъяли

В результате был составлен протокол о нарушении таможенных правил. Согласно закону, гражданину Молдовы вернули сумму, эквивалентную 10 тысячам евро, а остальное, что по курсу Нацбанка Украины составляет более 2,6 миллиона гривен, временно изъяли.

Другие случаи контрабанды в Одесской области

Напомним, в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Также ранее на одном из таможенных контролей Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла. Все документы были подделаны, поэтому теперь мужчине грозит штраф.

Кроме того, водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Вкусняшку" он прятал во всех тарах, которых только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.

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