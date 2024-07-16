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Хотели ввезти в Украину более 20 тонн российских запчастей — на Одесчине задержали контрабанду

16 июля 2024 10:48
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одесской области предупредили ввоз деталей российского производства
В Одесской области предупредили ввоз российских запчастей. Фото: Государственная таможенная служба
Верзилова Єлизавета - редактор

Через пункт пропуска "Орловка", что в Одесской области, водитель грузовика хотел провезти 22 тонны деталей для автомобилей. Однако во время таможенного контроля оказалось, что товар был изготовлен в России, поэтому ввозу на территорию Украины не подлежит. На данный момент детали изъяли, а самого водителя ожидает штраф.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

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Украинец был за рулем грузовика, перевозившего товар, который по документам был отправлен из Китая через румынский порт Констанца в одно из украинских предприятий.

Изъяли российские запчасти
Изъятая контрабанда. Фото: Государственная таможенная служба
Российские детали
Запчасти российского производства. Фото: Государственная таможенная служба

Во время таможенного досмотра на КПП "Орловка" оказалось, что часть товара имеет маркировку, свидетельствующую о российском происхождении. В общей сложности перевозчик имел более 35 тысяч единиц, которые либо обозначены как продукция российской федерации, либо имеют маркировку торговых марок, производимых в России.

Деталь для авто российского производства
Подробности для автомобиля. Фото: Государственная таможенная служба

Действия таможенников

По факту перемещения товаров с утаиванием от таможенного контроля путем предоставления ложных сведений о стране происхождения, таможенники составили протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Товары временно изъяты, а дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. за эти действия нарушителю грозит штраф в размере 100% стоимости товаров.

Другие случаи контрабанды в Одесской области

Мы также писали, что Одесской области таможенники предупредили вывоз более 70 тысяч долларов. Человек, который хотел скрыть валюту, прибыл на пункт пропуска "Орловка" на собственном микроавтобусе, направляясь в Румынию. Однако его задержали правоохранители и направили на таможенный контроль, в ходе которого изъяли незадекларированные деньги.

Также мы писали, что в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники остановили попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Добавим, что на одном из таможенных контролей Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла. Все документы были подделаны, поэтому теперь мужчине грозит штраф.

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