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Подарок довоенных времен — в Одесской области китаец хотел вывезти раритетный фотоаппарат

20 июля 2024 17:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Фотоаппарат 1930-х годов среди вещей: на КПП Одесщины обнаружили раритет
Таможенники обыскивают автобус. Иллюстративное фото: Одесская таможня
Верзилова Єлизавета - редактор

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" обнаружили среди вещей иностранца редкий фотоаппарат. Мужчина планировал подарить устройство 1930-х годов, однако находку изъяли для исследования.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного управления ГПСУ.

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Детали инцидента

Вывезти ценный предмет пытался 34-летний гражданин Китая, спрятав фотоаппарат среди личных вещей. Китаец объяснил, что приобрел фотоаппарат на рынке в Одессе и планировал подарить его своему дяде-коллекционеру. Оказалось, что эта камера из Германии производилась с 1929 по 1956 годы и известна своим самовыдвигающимся объективом.

Китаец хотел провезти старинный фотоаппарат в Одесской области
Фотоаппарат, изъятый правоохранителями. Фото: ГПСУ

Действия правоохранителей

Находку изъяли и направили экспертное исследование, чтобы определить культурную и историческую ценность. По его результатам будет принято правовое решение.

Попытки провезти контрабанду в Одесской области

Мы писали, что через пункт пропуска "Орловка", что в Одесской области, водитель грузовика хотел провезти 22 тонны деталей для автомобилей. Однако во время таможенного контроля оказалось, что товар был изготовлен в России, поэтому его изъяли, а на водителя составили протокол.

Кроме этого на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

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