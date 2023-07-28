"Подарунок" другу: одеські прикордонники вилучили згортки з наркотиками

Прикордонники знайшли приховані наркотики. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники з Білгород-Дністровського загону спільно з митниками розкрили складну схему незаконного переміщення наркотичних речовин через кордон. Під час перевірки автомобіля "Лексус", який керував громадянин України, було виявлено наркотичні пакети та приладдя для вживання.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Два пакети з рослинною речовиною, яка зовнішньо нагадувала марихуану, були огорнуті у плівку і приховані в автомобілі. Загальна вага цього небезпечного "подарунка" становила 8,45 грама. Попередньо встановлено, що чоловік мав намір доставити наркотики своєму товаришу, який перебуває в Грузії.

Намагаючись відвернути увагу правоохоронців, зловмисник розмістив наркозгортки серед дрібного сміття у дверцях машини. Втім, ця хитра схема була розкрита.

Вилучені наркотики. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Зараз чоловіка передано в компетентний орган, де йому загрожує кримінальна відповідальність за злочинну спробу перевезення наркотиків через державний кордон.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови.