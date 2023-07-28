"Подарок" другу: одесские пограничники изъяли свертки с наркотиками
Пограничники из Белгород-Днестровского отряда совместно с таможенниками раскрыли сложную схему незаконного перемещения наркотических веществ через границу. Во время проверки автомобиля "Лексус", управляемого гражданином Украины, были обнаружены наркотические пакеты и принадлежности для употребления.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Два пакета с растительным веществом, внешне напоминающим марихуану, были обернуты в пленку и спрятаны в автомобиле. Общий вес этого опасного "подарка" составлял 8,45 грамма. Предварительно установлено, что мужчина намерен доставить наркотики своему товарищу, который находится в Грузии.
Пытаясь отвлечь правоохранителей, злоумышленник разместил наркосвертки среди мелкого мусора в дверях машины. Впрочем, эта хитрая схема была раскрыта.
Сейчас мужчина передан в компетентный орган, где ему грозит уголовная ответственность за преступную попытку перевозки наркотиков через государственную границу.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.