Одеські аграрії можуть отримати гроші від Німеччини

На Одещині аграрії збирають врожай. Фото: Facebook/Алла Стоянова

Міністерство сільського господарства Німеччини підготувало пакет допомоги для південних областей України. Аграрії отримають гроші для придбання насіння та саджанців.

Про це повідомили у прессслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Читайте також:

Ваучери для аграріїв

Про допомогу прифронтовим регіонам півдня йшлося на зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля з міністром сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром.

За словами німецького посадовця, Берлін надасть 900 тис. євро у вигляді ваучерів для 1625 сільських домогосподарств у Херсонській та Одеській областях. Це цільові кошти для придбання насіння та сільськогосподарських матеріалів для весняної сівби.

Джем Оздемір також наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну, аби можливо було експортувати сільгосппродукцію та отримувати дохід для захисту себе і свого суверенітету.

Українські пропозиції

У свою чергу, Віталій Коваль запропонував німецькому бізнесу інвестувати в українське сільське господарство.

"Німецькі підприємства в партнерстві із нашими можуть працювати над створенням продуктів з доданою вартістю в Україні", — зазначив він.

За словами міністра, пріоритетними для України в аграрній галузі є розвиток меліорації та зрошування, а також глибинна переробка.

Нагадаємо, цього року одеські аграрії втратили значну частину врожаю через посуху.

Також взимку в Україні овочів та фруктів може не бути взагалі.