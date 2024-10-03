Одесские аграрии могут получить деньги от Германии

В Одесской области аграрии собирают урожай. Фото: Facebook/Алла Стоянова

Министерство сельского хозяйства Германии подготовило пакет пособий для южных областей Украины. Аграрии получат деньги на приобретение семян и саженцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Ваучеры для аграриев

О помощи прифронтовым регионам юга шла речь на встрече министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля с министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром.

По словам немецкого чиновника, Берлин выделит 900 тыс. евро в виде ваучеров для 1625 сельских домохозяйств в Херсонской и Одесской областях. Это целевые средства для покупки семян и сельскохозяйственных материалов для весеннего сева.

Джем Оздемир также подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, чтобы можно было экспортировать сельхозпродукцию и получать доход для защиты себя и своего суверенитета.

Украинские предложения

В свою очередь Виталий Коваль предложил немецкому бизнесу инвестировать в украинское сельское хозяйство.

"Немецкие предприятия в партнерстве с нашими могут работать над созданием продуктов с добавленной стоимостью в Украине", — отметил он.

По словам министра, приоритетным для Украины в аграрной отрасли является развитие мелиорации и орошения, а также глубинная переработка.

Напомним, в этом году одесские аграрии потеряли значительную часть урожая из-за засухи.

Также зимой в Украине овощей и фруктов может вообще не быть.