Податкова перевірить одеський бізнес, кого саме

Податкова запланувала масові перевірки на Одещині. Фото: ілюстративне/Дебет-Кредит

У 2025 році Державна податкова служба проведе 4,7 тис. перевірок підприємців. На одеські компанії звертатимуть особливу увагу — область опинилася на другому місці за кількістю запланованих ревізій.

Про це свідчать дані дослідження Опендатабот.

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В Одеській області податківці відвідають 452 компанії та ФОПи. Це 12% від усіх запланованих перевірок. За їх кількістю регіон поступається тільки Києву (680 ревізій). На третьому місці — Дніпропетровщина. Там перевірять 389 фірм та ФОПів.

Карта перевірок. Фото: Опендатабот

Зазначимо, що головну увагу податкова приділить саме компаніям — їх у списку 69,5%. Решта — це ФОПи, фінансові установи і нерезиденти. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів. Найбільше перевірок запланували на жовтень.

Нагадаємо, у році, що настав, Міністерство фінансів не планує пропонувати підвищення податків. Водночас ми повідомляли, що з 1 січня для фізичних осіб-підприємців виріс військовий збір.