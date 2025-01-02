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Налоговая взялась за одесский бизнес — кого будут проверять

2 января 2025 10:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Налоговая проверит одесский бизнес, кого именно
Налоговая запланировала массовые проверки в Одесской области. Фото: ілюстративне/Дебет-Кредит
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В 2025 году Государственная налоговая служба проведет 4,7 тысячи проверок предпринимателей. Одесские компании будут обращать особое внимание — область оказалась на втором месте по количеству запланированных ревизий.

Об этом свидетельствуют данные исследования Опендатабота.

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В Одесской области налоговики посетят 452 компании и ФЛП. Это 12% всех запланированных проверок. По их количеству регион уступает только Киеву (680 ревизий). На третьем месте — Днепропетровщина. Там проверят 389 фирм и ФЛП.

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Карта проверок. Фото: Опендатабот

Отметим, что главное внимание налоговая уделит именно компаниям — их в списке 69,5%. Остальные — это ФЛПы, финансовые учреждения и нерезиденты. Ежемесячно будут проверять около 400 бизнесов. Больше проверок запланировали на октябрь.

Напомним, в наступившем году Министерство финансов не планирует предлагать повышение налогов. В то же время мы сообщали, что с 1 января для физических лиц-предпринимателей вырос военный сбор.

Одесса налоги Налоговая служба Одесская область Новости Одессы бизнес проверки

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