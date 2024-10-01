Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 2 жовтня

Шторм в Одесі. Фото: Ілюстративне/Юрій Бершадський

У середу, 2 жовтня, в Одесі очікують пориви північного вітру до 15-25 м/с. У регіоні оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 1 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12 -14°С, вдень 20-22°С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 2 жовтня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 9-14°С, вдень 18-23°С.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Пил у небі

Зазначимо, що до Одеси також дійшла пилова буря, яку днями помітили в частині областей України.

У МОЗ рекомендують не виходити на вулицю без нагальної потреби, зачинити вікна та двері, носити маски.

Травмпункти в Одесі

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.

Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.

Адреси травмпунктів в Одесі:

Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);

Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за затоплене авто.

Також в Одесі пройшла виставка, присвячена обороні Маріуполя.