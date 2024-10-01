Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Позаботьтесь о безопасности — на Одессу снова надвигается сильный ветер arrow

Позаботьтесь о безопасности — на Одессу снова надвигается сильный ветер

1 октября 2024 16:45
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 2 октября
Шторм в Ивано-Франковске. Фото: Иллюстративное/Юрий Бершадский
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 2 октября, в Одессе ожидают порывы северного ветра до 15-25 м/с. В регионе объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 1 октября

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;
  • Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с;
  • Температура ночью 12 — 14°С, днем 20 — 22°С.
Почти лето, какая погода будет в Одессе 25 сентября - фото 1
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 2 октября

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;
  • Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с;
  • Температура ночью 9 — 14°С, днем 18 — 23°С;
  • На автодорогах области видимость добра.
Почти лето, какая погода будет в Одессе 25 сентября - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Пыль в небе

Отметим, что до Одессы также дошла пылевая буря, которую на днях заметили в части областей Украины. 

В Минздраве рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, закрыть окна и двери, носить маски.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

  • Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
  • Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
  • Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
  • Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
  • КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию за затопленный автомобиль.

Также в Одессе прошла выставка, посвященная обороне Мариуполя.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:08 Зеленский заслушал доклады военного руководства Украины о ситуации на фронте

17:07 На Закарпатье разоблачили предпринимателя, незаконно заработавшего 3,7 млн грн

16:55 Будет сбивать с ног — синоптики предупредили об опасном ветре в Харькове завтра

16:51 Сотни украинских военных оказались в ловушке после оцепления россиянами Угледара, — СМИ

16:45 Позаботьтесь о безопасности — на Одессу снова надвигается сильный ветер

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

16:35 Пушич не заявил на матч с Аталантой одного из лидеров Шахтера

16:31 Синоптики предупредили жителей Львова об опасности завтра

16:31 На Харьковщине пограничники накрыли захватчиков минометным огнем — видео

16:31 Во Львове посмертно наградили отличиями погибших воинов — фото

17:08 Зеленский заслушал доклады военного руководства Украины о ситуации на фронте

17:07 На Закарпатье разоблачили предпринимателя, незаконно заработавшего 3,7 млн грн

16:55 Будет сбивать с ног — синоптики предупредили об опасном ветре в Харькове завтра

16:51 Сотни украинских военных оказались в ловушке после оцепления россиянами Угледара, — СМИ

16:45 Позаботьтесь о безопасности — на Одессу снова надвигается сильный ветер

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

16:35 Пушич не заявил на матч с Аталантой одного из лидеров Шахтера

16:31 Синоптики предупредили жителей Львова об опасности завтра

16:31 На Харьковщине пограничники накрыли захватчиков минометным огнем — видео

16:31 Во Львове посмертно наградили отличиями погибших воинов — фото

16:23 Помнить каждого — на Аллее Героев в Одессе появились новые имена

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября