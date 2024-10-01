Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 2 октября

Шторм в Ивано-Франковске. Фото: Иллюстративное/Юрий Бершадский

В среду, 2 октября, в Одессе ожидают порывы северного ветра до 15-25 м/с. В регионе объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 1 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;

Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с;

Температура ночью 12 — 14°С, днем 20 — 22°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 2 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;

Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с;

Температура ночью 9 — 14°С, днем 18 — 23°С;

На автодорогах области видимость добра.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Пыль в небе

Отметим, что до Одессы также дошла пылевая буря, которую на днях заметили в части областей Украины.

В Минздраве рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, закрыть окна и двери, носить маски.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию за затопленный автомобиль.

Также в Одессе прошла выставка, посвященная обороне Мариуполя.