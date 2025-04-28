Подорожчання продуктів в Одеській області - держстат, які ціни

Яйця із жовтками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За березень 2025 року яйця в Одеській області подорожчали на 19,7%, а одяг та взуття — на 11,9%. Натомість молоко стало дешевшим на 2,2%, а вартість солодкого не змінилася.

Про це повідомляє Державне управління статистики.

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Овочі та фрукти

Загалом споживчі ціни на продукти за перший весняний місяць по Одеській області зросли на 0,3% (по Україні — на 1,7%). Зокрема, фрукти подорожчали на 2,0%, з них найбільше — лимони (на 5,8%), банани (на 3,4%), та яблука (на 2,4%). Однак спостерігалось зниження вартості апельсинів. Овочі підвищились у ціні на 0,7%, зокрема, білокачанна капуста — на 3,1%. Також піднялися у ціні солодкий перець (на 2,2%) та морква (на 2,0%). Водночас подешевшала ріпчаста цибуля (на 9,0%), гриби (на 1,5%) та буряк — на 1,0%.

Молочка, яйця, солодке

Ціни на молоко, сир та яйця підвищились на 1,6%. Суттєве зростання цін спостерігалось на яйця (на 19,7%). Крім того, подорожчали вершки (на 4,2%). Вартість цукру, джему, меду, шоколаду та кондитерських виробів не змінилася.

Індекс цін. Фото: Держстат

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати Ківалова. А також про ціни на ліки.