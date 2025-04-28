Сергій Ківалов. Фото: facebook.com/s.kivalov

Пенсію одеського екснардепа багатьох скликань Сергія Ківалова знизили з січня 2025-го в 4,8 рази. Він все ще залишається найбагатшим пенсіонером України, однак замість 246 тис. щомісячно отримує трохи більше 51 тис. грн.

Про це повідомляють журналісти видання OBOZ.UA.

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Виплати Ківалова

Незважаючи на майже п'ятикратне скорочення виплат, Сергій Ківалов зберігає статус володаря найвищої пенсії у країні. У 2019–2020 роках екс-нардеп через суд домігся нарахування пенсії не лише на підставі зарплати у Верховній Раді (44,1 тис. грн). А й з урахуванням доходів від Міжнародного гуманітарного університету, де він обіймає посаду ректора. У листопаді 2019 року його платня у ВНЗ різко зросла з 84,7 тис. до 442,7 тис. гривень на місяць, що дозволило перерахувати виплати без обмеження максимальної суми.

Додамо, рішення Кабміну про зниження пенсій для власників надвисоких виплат в Україні діє поки що лише на 2025 рік і є тимчасовим.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про злиття Одеської юракадемії з університетом ім. І.І. Мечникова. А також про зв'язок Ківалова з Трампом.