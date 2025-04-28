Виплати найбагатішого пенсіонера Одеси підрізали — наскільки
Пенсію одеського екснардепа багатьох скликань Сергія Ківалова знизили з січня 2025-го в 4,8 рази. Він все ще залишається найбагатшим пенсіонером України, однак замість 246 тис. щомісячно отримує трохи більше 51 тис. грн.
Про це повідомляють журналісти видання OBOZ.UA.
Виплати Ківалова
Незважаючи на майже п'ятикратне скорочення виплат, Сергій Ківалов зберігає статус володаря найвищої пенсії у країні. У 2019–2020 роках екс-нардеп через суд домігся нарахування пенсії не лише на підставі зарплати у Верховній Раді (44,1 тис. грн). А й з урахуванням доходів від Міжнародного гуманітарного університету, де він обіймає посаду ректора. У листопаді 2019 року його платня у ВНЗ різко зросла з 84,7 тис. до 442,7 тис. гривень на місяць, що дозволило перерахувати виплати без обмеження максимальної суми.
Додамо, рішення Кабміну про зниження пенсій для власників надвисоких виплат в Україні діє поки що лише на 2025 рік і є тимчасовим.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про злиття Одеської юракадемії з університетом ім. І.І. Мечникова. А також про зв'язок Ківалова з Трампом.
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