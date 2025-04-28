Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы остались без света — адреса отключений arrow

Одесситы остались без света — адреса отключений

28 апреля 2025 09:50
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы остались без света - когда восстановят и адреса отключений от ДТЭК
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня, 28 апреля, в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 17:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • Длинная, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,
  • Зеленая, 26а, 82а,
  • Люстдорфская дорога, 211-215,
  • Офицерская, 10-38,
  • Петриковская, 3-15,
  • Семена Яхненко, 10-47/корп.1,
  • переулок 1-й Офицерский, 15б,
  • переулок 1-й Сиротский, 1-9,
  • переулок 2-й Офицерский, 2-10,
  • переулок 2-й Сиротский, 1-6,
  • переулок Опошнянский, 16,
  • переулок Сиротский, 1, 5, 5а,
  • переулок Смелый, 1-16.

Работы обещают завершить до 17:00.

Одесситы остались без света — адреса отключений - фото 1
Света не будет. Фото: скриншот

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о ремонте одесской теплоэлектроцентрали.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света графики отключений света
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама