Одесситы остались без света - когда восстановят и адреса отключений от ДТЭК

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 28 апреля, в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 17:00, в зависимости от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого не будет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

Длинная, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,

Зеленая, 26а, 82а,

Люстдорфская дорога, 211-215,

Офицерская, 10-38,

Петриковская, 3-15,

Семена Яхненко, 10-47/корп.1,

переулок 1-й Офицерский, 15б,

переулок 1-й Сиротский, 1-9,

переулок 2-й Офицерский, 2-10,

переулок 2-й Сиротский, 1-6,

переулок Опошнянский, 16,

переулок Сиротский, 1, 5, 5а,

переулок Смелый, 1-16.

Работы обещают завершить до 17:00.

Света не будет. Фото: скриншот

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о ремонте одесской теплоэлектроцентрали.