Одесситы остались без света - когда восстановят и адреса отключений от ДТЭК

Одесситы остались без света — адреса отключений
Сегодня, 28 апреля, в городе будут проводить ремонтные работы на электросетях, поэтому многие одесситы остались без света. Восстановить поставки обещают до 17:00, в зависимости от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- Длинная, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,
- Зеленая, 26а, 82а,
- Люстдорфская дорога, 211-215,
- Офицерская, 10-38,
- Петриковская, 3-15,
- Семена Яхненко, 10-47/корп.1,
- переулок 1-й Офицерский, 15б,
- переулок 1-й Сиротский, 1-9,
- переулок 2-й Офицерский, 2-10,
- переулок 2-й Сиротский, 1-6,
- переулок Опошнянский, 16,
- переулок Сиротский, 1, 5, 5а,
- переулок Смелый, 1-16.
Работы обещают завершить до 17:00.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о ТЭЦ, которую будут строить с помощью Южной Кореи. А также о ремонте одесской теплоэлектроцентрали.
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