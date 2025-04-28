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Одесити залишились без світла — адреси відключень

28 квітня 2025 09:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити залишились без світла - коли відновлять та адреси відключень від ДТЕК
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні, 28 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 17:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Довга, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,
  • Зелена, 26а, 82а,
  • Люстдорфська дорога, 211-215,
  • Офіцерська, 10-38,
  • Петриківська, 3-15,
  • Семена Яхненка, 10-47/корп.1,
  • пров. 1-й Офіцерський, 15б,
  • пров. 1-й Сирітський, 1-9,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6,
  • пров. Опішнянський, 16,
  • пров. Сирітський, 1, 5, 5а,
  • пров. Смілий, 1-16.

Роботи обіцяють завершити до 17:00.

Одесити залишились без світла — адреси відключень - фото 1
Світла не буде. Фото: скриншот

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про ремонт одеської теплоелектроцентралі.

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