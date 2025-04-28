Одесити залишились без світла - коли відновлять та адреси відключень від ДТЕК

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 28 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 17:00, залежно від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Довга, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,

Зелена, 26а, 82а,

Люстдорфська дорога, 211-215,

Офіцерська, 10-38,

Петриківська, 3-15,

Семена Яхненка, 10-47/корп.1,

пров. 1-й Офіцерський, 15б,

пров. 1-й Сирітський, 1-9,

пров. 2-й Офіцерський, 2-10,

пров. 2-й Сирітський, 1-6,

пров. Опішнянський, 16,

пров. Сирітський, 1, 5, 5а,

пров. Смілий, 1-16.

Роботи обіцяють завершити до 17:00.

Світла не буде. Фото: скриншот

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про ремонт одеської теплоелектроцентралі.