Одесити залишились без світла - коли відновлять та адреси відключень від ДТЕК

Одесити залишились без світла — адреси відключень
Сьогодні, 28 квітня в місті проводитимуть ремонтні роботи на елекромережах, тому чимало одеситів залишилися без світла. Відновити постачання обіцяють до 17:00, залежно від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого не буде світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Довга, 33/7а, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33/11, 53, 53а, 53б,
- Зелена, 26а, 82а,
- Люстдорфська дорога, 211-215,
- Офіцерська, 10-38,
- Петриківська, 3-15,
- Семена Яхненка, 10-47/корп.1,
- пров. 1-й Офіцерський, 15б,
- пров. 1-й Сирітський, 1-9,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 2-й Сирітський, 1-6,
- пров. Опішнянський, 16,
- пров. Сирітський, 1, 5, 5а,
- пров. Смілий, 1-16.
Роботи обіцяють завершити до 17:00.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ТЕЦ, яку будуватимуть за допомогою Південної Кореї. А також про ремонт одеської теплоелектроцентралі.
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