Сергей Кивалов. Фото: facebook.com/s.kivalov

Пенсию одесского экс-нардепа многих созывов Сергея Кивалова снизили с января 2025-го в 4,8 раза. Он все еще остается самым богатым пенсионером Украины, однако вместо 246 тыс. ежемесячно получает чуть больше 51 тыс. грн.

Об этом сообщают журналисты издания OBOZ.UA.

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Выплаты Кивалова

Несмотря на почти пятикратное сокращение выплат, Сергей Кивалов сохраняет статус обладателя самой высокой пенсии в стране. В 2019-2020 годах экс-нардеп через суд добился начисления пенсии не только на основании зарплаты в Верховной Раде (44,1 тыс. грн). Но и с учетом доходов от Международного гуманитарного университета, где он занимает должность ректора. В ноябре 2019 года оплата его труда в ВУЗе резко выросла с 84,7 тыс. до 442,7 тыс. гривен в месяц, что позволило пересчитать выплаты без ограничения максимальной суммы.

Добавим, решение Кабмина о снижении пенсий для владельцев сверхвысоких выплат в Украине действует пока только на 2025 год и является временным.

Напомним, недавно мы писали о слиянии Одесской юракадемии с университетом им. И.И. Мечникова. А также о связи Кивалова с Трампом.