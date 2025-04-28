Выплаты самого богатого пенсионера Одессы урезали — насколько
Пенсию одесского экс-нардепа многих созывов Сергея Кивалова снизили с января 2025-го в 4,8 раза. Он все еще остается самым богатым пенсионером Украины, однако вместо 246 тыс. ежемесячно получает чуть больше 51 тыс. грн.
Об этом сообщают журналисты издания OBOZ.UA.
Выплаты Кивалова
Несмотря на почти пятикратное сокращение выплат, Сергей Кивалов сохраняет статус обладателя самой высокой пенсии в стране. В 2019-2020 годах экс-нардеп через суд добился начисления пенсии не только на основании зарплаты в Верховной Раде (44,1 тыс. грн). Но и с учетом доходов от Международного гуманитарного университета, где он занимает должность ректора. В ноябре 2019 года оплата его труда в ВУЗе резко выросла с 84,7 тыс. до 442,7 тыс. гривен в месяц, что позволило пересчитать выплаты без ограничения максимальной суммы.
Добавим, решение Кабмина о снижении пенсий для владельцев сверхвысоких выплат в Украине действует пока только на 2025 год и является временным.
Напомним, недавно мы писали о слиянии Одесской юракадемии с университетом им. И.И. Мечникова. А также о связи Кивалова с Трампом.
Читайте Новини.LIVE!