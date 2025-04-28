Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса та область сьогодні будуть без води — коли знову запустять arrow

Одеса та область сьогодні будуть без води — коли знову запустять

28 квітня 2025 12:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Масове відключення води на Одещині - коли відновлять, Інфоксводоканал
За водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі та області через ремонтні роботи на мережах тимчасово відключили воду тисячам абонентів. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама
Читайте також:

В кого немає води

Через ремонтні роботи сьогодні тисячі мешканців Одещини залишилися без води у наступних населених пунктах:

  • Кароліно-Бугаз
  • СМТ. Затока
  • Ж.М Дністер у Біляївці
  • СК Тірасу Біляївці
  • СМТ. Овідіополь
  • Село Надлиманське
  • СГТ Гудок (Маяки)
  • СГТ Меліоратор (Маяки)
  • Село Миколаївка
  • Село Караглія
  • Село Маяки
  • 51-а лінія вул., по 53 лінію п.Шевченко
None - фото 1
Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

В обласному центрі без води наразі:

  • Вул. Одарія.

Бювети в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла сьогодні. А також про затори на Одещині.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама