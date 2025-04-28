Масове відключення води на Одещині - коли відновлять, Інфоксводоканал

За водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області через ремонтні роботи на мережах тимчасово відключили воду тисячам абонентів. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через ремонтні роботи сьогодні тисячі мешканців Одещини залишилися без води у наступних населених пунктах:

Кароліно-Бугаз

СМТ. Затока

Ж.М Дністер у Біляївці

СК Тірасу Біляївці

СМТ. Овідіополь

Село Надлиманське

СГТ Гудок (Маяки)

СГТ Меліоратор (Маяки)

Село Миколаївка

Село Караглія

Село Маяки

51-а лінія вул., по 53 лінію п.Шевченко

Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

В обласному центрі без води наразі:

Вул. Одарія.

Бювети в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла сьогодні. А також про затори на Одещині.