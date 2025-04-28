Масове відключення води на Одещині - коли відновлять, Інфоксводоканал

Одеса та область сьогодні будуть без води — коли знову запустять
В Одесі та області через ремонтні роботи на мережах тимчасово відключили воду тисячам абонентів. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через ремонтні роботи сьогодні тисячі мешканців Одещини залишилися без води у наступних населених пунктах:
- Кароліно-Бугаз
- СМТ. Затока
- Ж.М Дністер у Біляївці
- СК Тірасу Біляївці
- СМТ. Овідіополь
- Село Надлиманське
- СГТ Гудок (Маяки)
- СГТ Меліоратор (Маяки)
- Село Миколаївка
- Село Караглія
- Село Маяки
- 51-а лінія вул., по 53 лінію п.Шевченко
В обласному центрі без води наразі:
- Вул. Одарія.
Бювети в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла сьогодні. А також про затори на Одещині.
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