Массовое отключение воды в Одесской области - когда восстановят, Инфоксводоканал

За водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду тысячам абонентов. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться, в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за ремонтных работ сегодня тысячи жителей Одесской области остались без воды в следующих населенных пунктах:

Каролино-Бугаз

ПГТ. Затока

Ж.М Днестр в Беляевке

СК Тираса в Беляевке

ПГТ. Овидиополь

Село Надлиманское

СХТ Гудок (Маяки)

СХТ Мелиоратор (Маяки)

Село Николаевка

Село Караглия

Село Маяки

51-я линия ул., по 53 линию п.Шевченко

Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

В областном центре без воды сейчас:

Ул. Одария.

Бюветы в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали об отключении света сегодня. А также о пробках в Одесской области.