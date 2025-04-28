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Одесса и область сегодня будут без воды — когда снова запустят

28 апреля 2025 12:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Массовое отключение воды в Одесской области - когда восстановят, Инфоксводоканал
За водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе и области из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду тысячам абонентов. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться, в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за ремонтных работ сегодня тысячи жителей Одесской области остались без воды в следующих населенных пунктах:

  • Каролино-Бугаз
  • ПГТ. Затока
  • Ж.М Днестр в Беляевке
  • СК Тираса в Беляевке
  • ПГТ. Овидиополь
  • Село Надлиманское
  • СХТ Гудок (Маяки)
  • СХТ Мелиоратор (Маяки)
  • Село Николаевка
  • Село Караглия
  • Село Маяки
  • 51-я линия ул., по 53 линию п.Шевченко
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Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

В областном центре без воды сейчас:

  • Ул. Одария.

Бюветы в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали об отключении света сегодня. А также о пробках в Одесской области.

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