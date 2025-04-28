Массовое отключение воды в Одесской области - когда восстановят, Инфоксводоканал

Одесса и область сегодня будут без воды — когда снова запустят
В Одессе и области из-за ремонтных работ на сетях временно отключили воду тысячам абонентов. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться, в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за ремонтных работ сегодня тысячи жителей Одесской области остались без воды в следующих населенных пунктах:
- Каролино-Бугаз
- ПГТ. Затока
- Ж.М Днестр в Беляевке
- СК Тираса в Беляевке
- ПГТ. Овидиополь
- Село Надлиманское
- СХТ Гудок (Маяки)
- СХТ Мелиоратор (Маяки)
- Село Николаевка
- Село Караглия
- Село Маяки
- 51-я линия ул., по 53 линию п.Шевченко
В областном центре без воды сейчас:
- Ул. Одария.
Бюветы в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали об отключении света сегодня. А также о пробках в Одесской области.
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