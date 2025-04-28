Подорожание продуктов в Одесской области - госстат, какие цены

Яйца с желтками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За март 2025 года яйца в Одесской области подорожали на 19,7%, а одежда и обувь — на 11,9%. Зато молоко стало дешевле на 2,2%, а стоимость сладкого не изменилась.

Об этом сообщает Государственное управление статистики.

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Овощи и фрукты

В целом потребительские цены на продукты за первый весенний месяц по Одесской области выросли на 0,3% (по Украине — на 1,7%). В частности, фрукты подорожали на 2,0%, из них больше всего — лимоны (на 5,8%), бананы (на 3,4%), и яблоки (на 2,4%). Однако наблюдалось снижение стоимости апельсинов. Овощи повысились в цене на 0,7%, в частности белокочанная капуста (на 3,1%). Сладкий перец (на 2,2%), а морковь (на 2,0%). В то же время подешевел репчатый лук (на 9,0%), грибы (на 1,5%) и свекла — на 1,0%.

Молочка, яйца, сладкое

Цены на молоко, сыр и яйца повысились на 1,6%. Существенный рост цен наблюдался на яйца (на 19,7%). Кроме того, значительно подорожали сливки (на 4,2%). Стоимость сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий не изменилась.

Индекс цен. Фото: Госстат

Напомним, недавно мы писали о выплатах Кивалова. А также о ценах на лекарства.