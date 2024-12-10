На пожежі в Аркадії загинув чоловік

Подробиці пожежі в одеській Аркадії — загинув чоловік
Вранішню пожежу на одеських схилах рятувальники ліквідували менш ніж за годину. На жаль, не обійшлося без жертв. Причини займання поки невідомі.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у вівторок, 10 грудня.
Пожежа у клубі
За даними рятувальників, зайнявся неексплуатований заклад відпочинку. Вогонь охопив площу у близько 100 кв. м. Через сильне поширення полум'я пожежники працювали за підвищеним номером виклику.
На місці пожежі виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу встановлюють.
У ліквідації пожежі брали участь 64 рятувальників і 13 одиниць техніки. Працює дослідно-випробувальна лабораторія. Вона має встановити причини займання.
Нагадаємо, пожежа в Аркадії спалахнула сьогодні вранці. Місцеві мешканці говорять, що перед займанням чули звук, схожий на вибух газового балону.
Раніше ми повідомляли про пожежу на літньому майданчику клубу Trueman.
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