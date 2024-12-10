На пожежі в Аркадії загинув чоловік

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Вранішню пожежу на одеських схилах рятувальники ліквідували менш ніж за годину. На жаль, не обійшлося без жертв. Причини займання поки невідомі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у вівторок, 10 грудня.

Читайте також:

Пожежа у клубі

За даними рятувальників, зайнявся неексплуатований заклад відпочинку. Вогонь охопив площу у близько 100 кв. м. Через сильне поширення полум'я пожежники працювали за підвищеним номером виклику.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

На місці пожежі виявили тіло загиблого чоловіка. Його особу встановлюють.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

У ліквідації пожежі брали участь 64 рятувальників і 13 одиниць техніки. Працює дослідно-випробувальна лабораторія. Вона має встановити причини займання.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, пожежа в Аркадії спалахнула сьогодні вранці. Місцеві мешканці говорять, що перед займанням чули звук, схожий на вибух газового балону.

Раніше ми повідомляли про пожежу на літньому майданчику клубу Trueman.