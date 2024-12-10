На пожаре в Аркадии погиб мужчина

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Утренний пожар на одесских склонах спасатели ликвидировали менее чем через час. К сожалению, не обошлось без жертв. Причины возгорания пока не известны.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области во вторник, 10 декабря.

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По данным спасателей, занялось неэксплуатируемое заведение отдыха. Огонь охватил площадь около 100 кв. м. Из-за сильного распространения пламени пожарные работали по повышенному номеру вызова.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

На месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливают.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

В ликвидации пожара участвовали 64 спасателя и 13 единиц техники. Работает опытно-испытательная лаборатория. Она должна установить причины возгорания.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, пожар в Аркадии вспыхнул сегодня утром. Местные жители говорят, что перед возгоранием слышали звук, похожий на взрыв газового баллона.

Ранее мы сообщали о пожаре на летней площадке клуба Trueman.