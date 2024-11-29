В одеській Аркадії вщент вигорів відомий клуб — фото

Рятувальники ліквідували пожежу. Фото: ДСНС

Вранці у п'ятницю, 29 листопада, в одеській Аркадії загорівся літній майданчик клубу Trueman. Рятувальникам знадобилися майже три години, щоби повністю ліквідувати пожежу.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Що відомо

Пожежа почалася рано вранці. Через сильний вітер вогонь міг поширитися на будівлі, розташовані поруч. Пожежникам вдалося цьому запобігти. У боротьбі з полум'ям брали участь 51 рятувальник та 10 одиниць техніки.

Рятувальники ліквідували пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу. Фото: ДСНС

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія. Спеціалісти з'ясовують причини займання.

Інші резонансні пожежі в Одесі

У багатоповерхівці на Гагарінському плато зайнялася одна з квартир. Винуватцем пожежі стала дитина, яка необережно поводилася зі свічкою. На щастя, ніхто не постраждав.

Також у центрі Одеси горів Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку (колишня Академія зв'язку). Також обійшлося без постраждалих, але студентів і викладачів довелося евакуювати.