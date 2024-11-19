В Одесі квартира ледь не згоріла через свічку

В Одесі дитина ледь не спалила квартиру — подробиці
В Одесі зайнялася квартира на першому поверсі багатоповерхівці на Гагарінському плато. Винуватцем небезпечної ситуації стала дитина.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у вівторок, 19 листопада.
Обставини пожежі
Полум'я зайнялося в одній з кімнат. Рятувальники оперативно прибули на місце й загасили вогонь, не допустивши його розповсюдження по всій квартирі.
За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження дитини зі свічкою.
Як правильно поводитися зі свічками
В умовах відключень світла важливо дотримуватися правил безпеки при використанні відкритого вогню. Щоби уникнути пожежі:
- не залишайте запалену свічку біля одягу, штор, книжок чи інших легкозаймистих речей;
- не залишайте запалену свічку без нагляду;
- не ставте свічку у місцях, де можливі протяги чи повітряні потоки;
- не ставте 2 або більше свічок на відстані менше 10 см одна від одної;
- не ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців.
Нагадаємо, в Одесі горів Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку (колишня Академія зв'язку). На щастя, обійшлося без жертв, але студентів довелося евакуювати. Також в Ізмаїлі витік природного газу спричинив пожежу, яка забрала життя власника приватного будинку.
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