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В Одесі дитина ледь не спалила квартиру — подробиці

19 листопада 2024 09:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі квартира ледь не згоріла через свічку
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі зайнялася квартира на першому поверсі багатоповерхівці на Гагарінському плато. Винуватцем небезпечної ситуації стала дитина.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у вівторок, 19 листопада.

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Обставини пожежі

Полум'я зайнялося в одній з кімнат. Рятувальники оперативно прибули на місце й загасили вогонь, не допустивши його розповсюдження по всій квартирі.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження дитини зі свічкою. 

Як правильно поводитися зі свічками

В умовах відключень світла важливо дотримуватися правил безпеки при використанні відкритого вогню. Щоби уникнути пожежі:

  • не залишайте запалену свічку біля одягу, штор, книжок чи інших легкозаймистих речей;
  • не залишайте запалену свічку без нагляду;
  • не ставте свічку у місцях, де можливі протяги чи повітряні потоки;
  • не ставте 2 або більше свічок на відстані менше 10 см одна від одної;
  • не ставте свічку в безпосередній досяжності для дітей та домашніх улюбленців.

Нагадаємо, в Одесі горів Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку (колишня Академія зв'язку). На щастя, обійшлося без жертв, але студентів довелося евакуювати. Також в Ізмаїлі витік природного газу спричинив пожежу, яка забрала життя власника приватного будинку.

Одеса діти пожежа ДСНС Новини Одеси

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