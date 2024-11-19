В Одессе квартира чуть не сгорела из-за свечки

В Одессе ребенок чуть не сжег квартиру — подробности
В Одессе загорелась квартира на первом этаже многоэтажки на Гагаринском плато. Виновником опасной ситуации стал ребенок.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области во вторник, 19 ноября.
Обстоятельства пожара
Пламя загорелось в одной из комнат. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь, не допустив его распространения по всей квартире.
По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение ребенка со свечой.
Как правильно обращаться со свечами
В условиях отключения света важно соблюдать правила безопасности при использовании открытого огня. Чтобы избежать пожара:
- не оставляйте зажженную свечу у одежды, штор, книг или других легковоспламеняющихся вещей;
- не оставляйте зажженную свечу без присмотра;
- не ставьте свечу в местах, где возможны сквозняки или воздушные потоки;
- не ставьте 2 или более свечей на расстоянии менее 10 см друг от друга;
- не ставьте свечу в непосредственной доступности для детей и домашних любимцев.
Напомним, в Одессе горел Государственный университет интеллектуальных технологий и связи (бывшая Академия связи). К счастью, обошлось без жертв, но студентов пришлось эвакуировать. Также в Измаиле утечка природного газа вызвала пожар, который унес жизни владельца частного дома.
Читайте Новини.LIVE!