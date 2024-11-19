В Одессе квартира чуть не сгорела из-за свечки

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В Одессе загорелась квартира на первом этаже многоэтажки на Гагаринском плато. Виновником опасной ситуации стал ребенок.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области во вторник, 19 ноября.

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Обстоятельства пожара

Пламя загорелось в одной из комнат. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь, не допустив его распространения по всей квартире.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение ребенка со свечой.

Как правильно обращаться со свечами

В условиях отключения света важно соблюдать правила безопасности при использовании открытого огня. Чтобы избежать пожара:

не оставляйте зажженную свечу у одежды, штор, книг или других легковоспламеняющихся вещей;

не оставляйте зажженную свечу без присмотра;

не ставьте свечу в местах, где возможны сквозняки или воздушные потоки;

не ставьте 2 или более свечей на расстоянии менее 10 см друг от друга;

не ставьте свечу в непосредственной доступности для детей и домашних любимцев.

Напомним, в Одессе горел Государственный университет интеллектуальных технологий и связи (бывшая Академия связи). К счастью, обошлось без жертв, но студентов пришлось эвакуировать. Также в Измаиле утечка природного газа вызвала пожар, который унес жизни владельца частного дома.