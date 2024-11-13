У центрі Одеси загорівся університет зв'язку — відео

Пожежник гасить вогонь в університеті. Фото: ДСНС

В Одесі горів Державний університет інтелектуальних технологій та зв'язку (колишня Академія зв'язку). На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у середу, 13 листопада.

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Полум'я спалахнуло на третьому поверсі вишу вранці, коли у приміщенні перебували студенти. Співробітники ДСНС оперативно загасили вогонь і не допустили його розповсюдження. Під час гасіння з будівлі евакуювали п'ятдесят студентів. У ліквідації пожежі брали участь 51 рятувальник і 11 одиниць техніки.

Причину займання встановлюють спеціалісти.

Нагадаємо, в Одесі консервують багатостраждальний будинок на Софіївській, 6. Цього літа він пережив одразу дві пожежі протягом двох тижнів. Раніше у місті спалахнула масштабна пожежа на складі. Щоби подолати її, рятувальникам знадобилося дев'ять годин.