В центре Одессы загорелся университет связи — видео

Пожарный тушит огонь в университете. Фото: ГСЧС

В Одессе горел Государственный университет интеллектуальных технологий и связи (бывшая Академия связи). К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в среду, 13 ноября.

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Пламя вспыхнуло на третьем этаже вуза утром, когда в помещении находились студенты. Сотрудники ГСЧС оперативно потушили огонь и не допустили его распространение. Во время тушения из здания были эвакуированы пятьдесят студентов. В ликвидации пожара участвовали 51 спасатель и 11 единиц техники.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в Одессе консервируют многострадальное здание на Софиевской, 6. Этим летом он пережил сразу два пожара в течение двух недель. Ранее в городе загорелся масштабный пожар на складе. Чтобы преодолеть ее, спасателям понадобилось девять часов.