В одесской Аркадии дотла выгорел известный клуб — фото

Спасатели ликвидировали пожар. Фото: ГСЧС

Утром в пятницу, 29 ноября, в одесской Аркадии загорелась летняя площадка клуба Trueman. Спасателям понадобилось почти три часа, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Что известно

Пожар начался рано утром. Из-за сильного ветра огонь мог распространиться на рядом расположенные здания. Пожарным удалось это предотвратить. В борьбе с пламенем участвовали 51 спасатель и 10 единиц техники.

Спасатели ликвидировали пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар. Фото: ГСЧС

На месте работает опытно-испытательная лаборатория. Специалисты выясняют причины возгорания.

Другие резонансные пожары в Одессе

В многоэтажке на Гагаринском плато занялась одна из квартир. Виновником пожара стал ребенок, который неосторожно обращался со свечой. К счастью, никто не пострадал.

Также в центре Одессы горел Государственный университет интеллектуальных технологий и связи (бывшая академия связи). Также обошлось без пострадавших, но студентов и преподавателей пришлось эвакуировать.