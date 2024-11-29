В одесской Аркадии дотла выгорел известный клуб — фото

В одесской Аркадии сгорел неработающий ночной клуб — фото
Утром в пятницу, 29 ноября, в одесской Аркадии загорелась летняя площадка клуба Trueman. Спасателям понадобилось почти три часа, чтобы полностью ликвидировать пожар.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Что известно
Пожар начался рано утром. Из-за сильного ветра огонь мог распространиться на рядом расположенные здания. Пожарным удалось это предотвратить. В борьбе с пламенем участвовали 51 спасатель и 10 единиц техники.
На месте работает опытно-испытательная лаборатория. Специалисты выясняют причины возгорания.
Другие резонансные пожары в Одессе
В многоэтажке на Гагаринском плато занялась одна из квартир. Виновником пожара стал ребенок, который неосторожно обращался со свечой. К счастью, никто не пострадал.
Также в центре Одессы горел Государственный университет интеллектуальных технологий и связи (бывшая академия связи). Также обошлось без пострадавших, но студентов и преподавателей пришлось эвакуировать.
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