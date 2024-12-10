В одеській Аркадії сильна пожежа

Пожежа в Аркадії. Фото: скриншот

У районі Аркадії в Одесі спалахнула пожежа на приморських схилах. Видно стовп диму. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах і Telegram-каналах.

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Що горить

За попередньою інформацією, палає старий клуб в Аркадії. За словами мешканців, що це вже друга пожежа у цьому місці за тиждень. Вогонь поширюється у різних напрямках. Люди говорять, що перед займанням чули звук, схожий на вибух газового балону.

У ДСНС повідомили, що вже займаються ліквідацією пожежі.

Нагадаємо, 29 листопада в одеській Аркадії загорівся літній майданчик клубу Trueman. Рятувальникам знадобилися майже три години, щоби повністю ліквідувати пожежу.

Раніше у багатоповерхівці на Гагарінському плато зайнялася одна з квартир. Винуватцем пожежі стала дитина, яка необережно поводилася зі свічкою. На щастя, ніхто не постраждав.