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Узбережжя в диму — в Одесі палають схили

10 грудня 2024 10:04
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В одеській Аркадії сильна пожежа
Пожежа в Аркадії. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У районі Аркадії в Одесі спалахнула пожежа на приморських схилах. Видно стовп диму. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах і Telegram-каналах.

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Що горить

За попередньою інформацією, палає старий клуб в Аркадії. За словами мешканців, що це вже друга пожежа у цьому місці за тиждень. Вогонь поширюється у різних напрямках. Люди говорять, що перед займанням чули звук, схожий на вибух газового балону.

У ДСНС повідомили, що вже займаються ліквідацією пожежі.

Нагадаємо, 29 листопада в одеській Аркадії загорівся літній майданчик клубу Trueman. Рятувальникам знадобилися майже три години, щоби повністю ліквідувати пожежу. 

Раніше у багатоповерхівці на Гагарінському плато зайнялася одна з квартир. Винуватцем пожежі стала дитина, яка необережно поводилася зі свічкою. На щастя, ніхто не постраждав.

Одеса пожежа ДСНС пляж нічні клуби Новини Одеси

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