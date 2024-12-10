В одесской Аркадии сильный пожар

Пожар в Аркадии Фото: скриншот

В районе Аркадии в Одессе разгорелся пожар на приморских склонах. Видны столб дыма. На месте работают спасатели.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и Telegram-каналах.

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По предварительной информации, горит старый клуб в Аркадии. По словам жителей, это уже второй пожар в этом месте через неделю. Огонь распространяется по разным направлениям. Люди говорят, что перед возгоранием слышали звук, похожий на взрыв газового баллона.

В ГСЧС сообщили, что уже занимаются ликвидацией пожара.

Напомним, 29 ноября в одесской Аркадии загорелась летняя площадка клуба Trueman. Спасателям понадобилось почти три часа, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Ранее в многоэтажке на Гагаринском плато занялась одна из квартир. Виновником пожара стал ребенок, который неосторожно обращался со свечой. К счастью, никто не пострадал.