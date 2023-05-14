Подвиг прикордонників у фотографіях: виставка у Миколаєві

Фотовиставка у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відкрилася фотовиставка "Нескорений Південь", яка присвячена подвигу українських прикордонників. Роботи вже були представлені в Одесі, далі у планах організаторів відвідати багато інших міст України.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

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В експозиції 33 світлини, кожна з яких розповідає про життя захисників на передовій.

"Ми хочемо показати наші будні, умови, в яких воїни захищають нашу землю, і той внесок, який вони роблять у перемогу України", — каже автор виставки, прикордонник з позивним "Прес".

Деякі фото зроблені бійцями в окопах, на власний телефон. На інших — прикордонники перед відрядженням на передову і за три місяці потому, після пережитого пекла. Українці мають знати, хто та якою ціною відстоює їх свободу.

Зазначимо, прикордонники разом із митниками знайшли старовинні монети у поромному пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Ці монети перевозила водійка, яка перетинала кордон за кермом автомобіля Volkswagen.

Нагадаємо, заборонене для вивезення за кордон видання, виявлене прикордонниками на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", є Біблією 1907 року випуску. Це видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.