Подвиг пограничников в фотографиях: выставка в Николаеве

Фотовыставка в Николаеве. Фото: Николаевский городской совет

В Николаеве открылась фотовыставка "Непокоренный Юг", посвященная подвигу украинских пограничников. Работы уже были представлены в Одессе, далее в планах организаторов посетить многие другие города Украины.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

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В экспозиции 33 фотографии, каждая из которых рассказывает о жизни защитников на передовой.

"Мы хотим показать наши будни, условия, в которых воины защищают нашу землю, и тот вклад, который они вносят в победу Украины", — говорит автор выставки, пограничник с позывным "Пресс".

Некоторые фото сделаны бойцами в окопах, на собственные телефоны. На других — пограничники перед командировкой на передовую и через три месяца спустя, после пережитого ада. Украинцы должны знать, кто и какой ценой отстаивает их свободу.

Отметим, пограничники вместе с таможенниками нашли старинные монеты в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Эти монеты перевозила водитель, пересекавшая границу за рулем автомобиля Volkswagen.

Напомним, запрещенное для вывоза за границу издание, обнаруженное пограничниками на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", является Библией 1907 года выпуска. Это издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, пытавшейся вывезти его за границу.