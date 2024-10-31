Мовний скандал з депутатом Іваницьким в Одесі

Депутат Одеської міськради Олександр Іваницький (у центрі) на засіданні комісії. Фото: скриншот

У мережі шириться відео, на якому депутат Одеської міськради Олександр Іваницький на засіданні комісії з питань ЖКГ говорить, що переходить на "погану мову". Частина колег і активістів звинуватила його у неповазі до державної мови. Політик вважає, що це провокація.

Свою позицію виклав у Facebook сам Олександр Іваницький.

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Думка депутата

Політик заявляє, що виправдовуватися йому немає за що. За його словами, "поганою" він назвав російську мову. На підтвердження своїх слів він опублікував повне відео засідання комісії.

"З цього відеозапису також зрозуміло, що засідання комісії я веду українською мовою, зробивши виключення для одного з учасників і прокоментувавши це відповідним чином. Щодо тих, хто розганяє це як "зраду" — ви передаєте пас росіянам. А зважаючи на те, як активно ви відпрацьовуєте цю тему, ваші дії цілком свідомі. Чи вас обурює те, що я назвав російську мову поганою?", — написав Олександр Іваницький.

Історія скандалу

Зазначимо, що на уривку, який поширюється у мережі, Олександр Іваницький розмовляє російською, а потім зауважує: "Зараз штрафануть знову, переходжу на цю погану мову".

Слова депутата викликали неоднозначну реакцію. Зокрема, його колега Ольга Квасніцька пообіцяла поскаржитися на нього компетентним органам.

"Він дозволив проявити публічну зневагу до української мови, мови за яку сьогодні віддають своє життя громадяни України, за яку кожного дня вбиває РФ.

Відповідне звернення завтра буде спрямовано", — заявила вона.

Натомість, очільниця міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич підтримала Олександра Іваницького.

"Я вмію дивитися першоджерела і добре знаю, як з уривка можна зробити сенсацію", — зауважила вона.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк у коментарі виданню "Суспільне" розповіла, що аналізуватиме весь запис і робитиме висновки, виходячи з нього.

Нагадаємо, в Одесі російськомовний напис на фунікулері "виправили" на український. Також у місті спалахнув скандал через працівницю аптеки, яка відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою.