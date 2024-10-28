Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал arrow

В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал

28 жовтня 2024 10:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеська аптекарка не схотіла відповідати клієнту українською
Одеська аптекарка відмовилася обслуговувати клієнта українською. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Фармацевт в одеській аптеці відмовилася переходити на українську на прохання покупця. Той, у відповідь, пообіцяв скерувати скаргу Уповноваженому із захисту державної мови.  

Про це повідомив у Tik-Tok філолог Андрій Шальов

Читайте також:

Що сталося

На відео чутно, як аптекарка говорить з покупцем російською. На прохання перейти на українську, вона відповідає, що не буде "переповторювати свої слова". Втім, згодом все-таки пропонує клієнту прикласти картку до терміналу українською. 

Покупець вимагав у аптекарки повідомити своє прізвище і код аптеки, але вона відмовилася. Так само працівниця не схотіла телефонувати адміністратору. 

"Коли за пару днів я випадково проходив повз, то вирішив зайти і мав розмову вже з адміністраторкою, але повідомляти код вона теж відмовилась. Поінформував їх, що ця інформація мені треба для складання скарги Уповноваженому із захисту державної мови, але це ніяк не спрацювало — сказали, що не можуть розголошувати цю інформацію третім особам. Прізвище працівниці адміністраторка теж відмовилась повідомляти. Скаргу склав", — розповідає Андрій Шальов.  

За словами автора відео, інцидент стався в аптеці "АНЦ" на вулиці Ніжинській. 

Зазначимо, що ситуація мала місце ще влітку, але Андрій Шальов вирішив опублікувати відео тільки зараз.

Що говорить закон

Від 16 січня 2021 року підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб’єкти господарювання мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги українською. Це стосується також виконавців та продавців. Водночас обслуговування може здійснюватися іншою мовою, якщо на цьому наполягає клієнт і знайдено прийнятну для обох сторін мову комунікації.

Нагадаємо, у центрі Одеси жінка похилого віку потрапила у черговий мовний скандал. Раніше активісти здали в поліцію вуличного музиканта, бо той співав пісню гурту, що підтримує російську агресію.

мова Одеса Новини Одеси українська мова мовний скандал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 Грошова допомога від UNHCR — де реєструють на виплати у жовтні

10:59 Скільки триває вишкіл перед відправленням на фронт

10:56 В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

10:28 Зеленський прокоментував саміт БРІКС у Казані

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

10:26 Покваптеся з виїздом — затори на трасі Одеса — Рені

10:25 На Хмельниччині пролунали вибухи, — ЗМІ

10:25 Російський Воронеж атакували БпЛА — у місті палають сильні пожежі

10:24 Українцям нараховують зайві куби за газ — як не переплачувати

10:07 Росія вдарила по Херсону — в ОВА показали відео наслідків

11:00 Грошова допомога від UNHCR — де реєструють на виплати у жовтні

10:59 Скільки триває вишкіл перед відправленням на фронт

10:56 В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал

10:28 Зеленський прокоментував саміт БРІКС у Казані

10:26 Покваптеся з виїздом — затори на трасі Одеса — Рені

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

10:25 На Хмельниччині пролунали вибухи, — ЗМІ

10:25 Російський Воронеж атакували БпЛА — у місті палають сильні пожежі

10:24 Українцям нараховують зайві куби за газ — як не переплачувати

10:07 Росія вдарила по Херсону — в ОВА показали відео наслідків

10:01 Наслідки ударів по Харківщині — постраждало понад 20 людей

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

28 жовтня 2024

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці