Одеська аптекарка не схотіла відповідати клієнту українською

Одеська аптекарка відмовилася обслуговувати клієнта українською. Фото: скриншот

Фармацевт в одеській аптеці відмовилася переходити на українську на прохання покупця. Той, у відповідь, пообіцяв скерувати скаргу Уповноваженому із захисту державної мови.

Про це повідомив у Tik-Tok філолог Андрій Шальов.

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Що сталося

На відео чутно, як аптекарка говорить з покупцем російською. На прохання перейти на українську, вона відповідає, що не буде "переповторювати свої слова". Втім, згодом все-таки пропонує клієнту прикласти картку до терміналу українською.

Покупець вимагав у аптекарки повідомити своє прізвище і код аптеки, але вона відмовилася. Так само працівниця не схотіла телефонувати адміністратору.

"Коли за пару днів я випадково проходив повз, то вирішив зайти і мав розмову вже з адміністраторкою, але повідомляти код вона теж відмовилась. Поінформував їх, що ця інформація мені треба для складання скарги Уповноваженому із захисту державної мови, але це ніяк не спрацювало — сказали, що не можуть розголошувати цю інформацію третім особам. Прізвище працівниці адміністраторка теж відмовилась повідомляти. Скаргу склав", — розповідає Андрій Шальов.

За словами автора відео, інцидент стався в аптеці "АНЦ" на вулиці Ніжинській.

Зазначимо, що ситуація мала місце ще влітку, але Андрій Шальов вирішив опублікувати відео тільки зараз.

Що говорить закон

Від 16 січня 2021 року підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб’єкти господарювання мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги українською. Це стосується також виконавців та продавців. Водночас обслуговування може здійснюватися іншою мовою, якщо на цьому наполягає клієнт і знайдено прийнятну для обох сторін мову комунікації.

Нагадаємо, у центрі Одеси жінка похилого віку потрапила у черговий мовний скандал. Раніше активісти здали в поліцію вуличного музиканта, бо той співав пісню гурту, що підтримує російську агресію.