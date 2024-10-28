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В одесской аптеке отказались обслуживать по-украински — скандал

28 октября 2024 10:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская аптекарь не захотела отвечать клиенту на украинском
Одесская аптекарша отказалась обслуживать клиента на украинском. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Фармацевт в одесской аптеке отказалась переходить на украинский по просьбе покупателя. Тот в ответ пообещал направить жалобу Уполномоченному по защите государственного языка.

Об этом сообщил в Tik-Tok филолог Андрей Шалев.

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Что произошло

На видео слышно, как аптекарь говорит с покупателем на русском. На просьбу перейти на украинский она отвечает, что не будет "переповторять свои слова". Впрочем, впоследствии все-таки предлагает клиенту приложить карточку к терминалу на украинском.

Покупатель требовал у аптекаря сообщить свою фамилию и код аптеки, но она отказалась. Так же работница не захотела звонить по телефону администратору.

"Когда через пару дней я случайно проходил мимо, то решил зайти и разговаривал уже с администратором, но сообщать код она тоже отказалась. Проинформировал их, что эта информация мне нужна для составления жалобы Уполномоченному по защите государственного языка, но это никак не сработало — сказали, что не могут разглашать эту информацию третьим лицам. Фамилию сотрудницы администратор тоже отказалась сообщать. Жалобу составил", — рассказал Андрей Шалев.   

По словам автора видео, инцидент произошел в аптеке "АНЦ" по улице Нежинской.

Отметим, что ситуация имела место еще летом, но Андрей Шалев решил опубликовать видео только сейчас.

Что говорит закон

С 16 января 2021 года предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны осуществлять обслуживание и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском. Это относится также к исполнителям и продавцам. В то же время обслуживание может осуществляться на другом языке, если на этом настаивает клиент и найден приемлемый для обеих сторон язык коммуникации.

Напомним, в центре Одессы пожилая женщина попала в очередной языковой скандал. Ранее активисты сдали в полицию уличного музыканта, потому что тот пел песню группы, поддерживающей российскую агрессию.

язык Одесса Новости Одессы украинский язык языковой скандал

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