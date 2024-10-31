В Одесі українізували напис на фунікулері

"Українізована" будівля фунікулера в Одесі. Фото: "Деколонізація.Україна"

За добу після скарги мовних активістів в Одесі "українізували" напис на міському фунікулері на Приморському бульварі. Втім, якість заміни залишає питання.

Про виправлення напису повідомили у громадській організації "Деколонізація.Україна".

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Що змінилося

Напис на будівлі змінили на український. Однак помітно, що зроблено це було найпростішим способом. Твердий знак у кінці слова просто демонтували, а від літери "И" відбили частину, перетворивши її на українську "І".

Зазначимо, що напередодні активісти надіслали звернення з вимогою демонтувати російськомовний напис на фунікулері. Вони назвали його "кітчевою імперщиною".

Докладніше про одеський фунікулер та його історію читайте у нашому матеріалі. Також ми писали про те, наскільки законним був демонтаж російськомовної вивіски з пам'ятки архітектури в Одесі.