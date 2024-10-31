В Одесі українізували напис на фунікулері

В Одесі деколонізували фунікулер — є нюанс
За добу після скарги мовних активістів в Одесі "українізували" напис на міському фунікулері на Приморському бульварі. Втім, якість заміни залишає питання.
Про виправлення напису повідомили у громадській організації "Деколонізація.Україна".
Що змінилося
Напис на будівлі змінили на український. Однак помітно, що зроблено це було найпростішим способом. Твердий знак у кінці слова просто демонтували, а від літери "И" відбили частину, перетворивши її на українську "І".
Зазначимо, що напередодні активісти надіслали звернення з вимогою демонтувати російськомовний напис на фунікулері. Вони назвали його "кітчевою імперщиною".
Докладніше про одеський фунікулер та його історію читайте у нашому матеріалі. Також ми писали про те, наскільки законним був демонтаж російськомовної вивіски з пам'ятки архітектури в Одесі.
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