В Одессе украинизировали надпись на фуникулере

"Украинизированное" здание фуникулера в Одессе. Фото: "Деколонизация.Украина"

Через сутки после жалобы языковых активистов в Одессе "украинизировали" надпись на городском фуникулере на Приморском бульваре. Впрочем, качество замены оставляет вопрос.

Об исправлении надписи сообщили в общественной организации "Деколонизация.Украина".

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Что изменилось

Надпись на здании сменили на украинскую. Однако заметно, что это было сделано самым простым способом. Твердый знак в конце слова просто демонтировали, а от буквы "И" отбили часть, превратив ее в украинскую "І".

Отметим, что накануне активисты направили обращение с требованием демонтировать русскоязычную надпись на фуникулере. Они назвали его "китчевой имперщиной".

Подробнее об одесском фуникулере и его истории читайте в нашем материале. Также мы писали о том, как законным был демонтаж русскоязычной вывески из памятника архитектуры в Одессе.