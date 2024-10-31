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Плохой язык — одесский депутат оказался в центре скандала

31 октября 2024 14:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Языковой скандал с депутатом Иваницким в Одессе
Депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий (в центре) на заседании комиссии. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В сети распространяется видео, на котором депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий на заседании комиссии по вопросам ЖКХ говорит, что переходит на "плохой язык". Часть коллег и активистов обвинила его в неуважении к государственному языку. Политик считает, что это провокация.

Свою позицию изложил в Facebook сам Александр Иваницкий.

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Мнение депутата

Политик заявляет, что оправдываться ему не за что. По его словам, "плохим" он назвал русский язык. В подтверждение своих слов он опубликовал полное видео заседания комиссии.

"Из этой видеозаписи также понятно, что заседание комиссии я веду на украинском языке, сделав исключение для одного из участников и прокомментировав это соответствующим образом. Относительно тех, кто разгоняет это как "предательство" — вы передаете пас россиянам. А учитывая, как активно вы отрабатываете эту тему, ваши действия вполне сознательны. Или вас возмущает то, что я назвал русский язык плохим?", — написал Александр Иваницкий. 

История скандала

Отметим, что на распространяющемся в сети отрывке Александр Иваницкий говорит по-русски, а затем замечает: "Сейчас штрафанят снова, перехожу на этот плохой язык".

Слова депутата вызвали неоднозначную реакцию. В частности, его коллега Ольга Квасницкая пообещала пожаловаться компетентным органам.

"Он позволил проявить публичное пренебрежение к украинскому языку, язык за который сегодня отдают свою жизнь граждане Украины, за который каждый день убивает РФ.
Соответствующее обращение завтра будет направлено", — заявила она.

Глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич поддержала Александра Иваницкого.

"Я умею смотреть первоисточники и хорошо знаю, как из отрывка можно совершить сенсацию", — отметила она.

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк в комментарии изданию "Общественное" рассказала, что будет анализировать всю запись и делать выводы, исходя из нее.

Напомним, в Одессе русскоязычную надпись на фуникулере "исправили" на украинскую. Также в городе разразился скандал из-за работницы аптеки, которая отказалась обслуживать клиента на государственном языке.

местные депутаты Одесса скандал украинский язык Новости Одессы

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