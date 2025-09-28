Погода в Одесі 29 вересня - холодна ніч і теплий день

Люди гуляють в Аркадії в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 вересня, Одесу чекає прохолодний ранок і теплий сонячний день. Опадів не прогнозують, але небо залишиться похмурим. Найбільший контраст температури відчуватиметься між ніччю та обідом. Вітер буде слабким, а атмосферний тиск стабільним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

У ніч на понеділок в Одесі температура опуститься до +11 °C, проте відчуватиметься трохи тепліше — близько +12 °C. Повітря буде вологим, майже 40%, але опадів не очікується. Легкий вітер сягатиме лише 2 метрів за секунду.

Вранці стовпчик термометра залишиться на позначці +11 °C, відчутна температура буде такою ж. Хмари вкриють небо, але дощів не буде. Вітер посилиться до 3 метрів за секунду.

Найприємніша частина доби — день. Синоптики прогнозують до +18 °C, що за відчуттями нагадуватиме навіть +19 °C.

Увечері температура залишиться на рівні +17 °C, а за відчуттями буде ще на градус тепліше.

Сонце зійде о 06:53, а зайде о 18:41. Тривалість світлового дня становитиме майже 11 годин 48 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, місцями до +2 °С, вдень +15...+20 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

