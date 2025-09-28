Погода в Одессе 29 сентября - холодная ночь и теплый день

Погода в Одессе завтра — какой температурой удивит горожан
Завтра, 29 сентября, Одессу ждет прохладное утро и теплый солнечный день. Осадков не прогнозируют, но небо останется пасмурным. Наибольший контраст температуры будет ощущаться между ночью и обедом. Ветер будет слабым, а атмосферное давление стабильным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В ночь на понедельник в Одессе температура опустится до +11 °C, однако будет ощущаться немного теплее — около +12 °C. Воздух будет влажным, почти 40%, но осадков не ожидается. Легкий ветер будет достигать всего 2 метров в секунду.
Утром столбик термометра останется на отметке +11 °C, ощутимая температура будет такой же. Облака укроют небо, но дождей не будет. Ветер усилится до 3 метров в секунду.
Самая приятная часть суток — день. Синоптики прогнозируют до +18 °C, что по ощущениям будет напоминать даже +19 °C.
Вечером температура останется на уровне +17 °C, а по ощущениям будет еще на градус теплее.
Солнце взойдет в 06:53, а зайдет в 18:41. Продолжительность светового дня составит почти 11 часов 48 минут.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °С, местами до +2 °С, днем +15...+20 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
