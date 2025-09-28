Погода в Одессе 29 сентября - холодная ночь и теплый день

Люди гуляют в Аркадии в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 сентября, Одессу ждет прохладное утро и теплый солнечный день. Осадков не прогнозируют, но небо останется пасмурным. Наибольший контраст температуры будет ощущаться между ночью и обедом. Ветер будет слабым, а атмосферное давление стабильным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночь на понедельник в Одессе температура опустится до +11 °C, однако будет ощущаться немного теплее — около +12 °C. Воздух будет влажным, почти 40%, но осадков не ожидается. Легкий ветер будет достигать всего 2 метров в секунду.

Утром столбик термометра останется на отметке +11 °C, ощутимая температура будет такой же. Облака укроют небо, но дождей не будет. Ветер усилится до 3 метров в секунду.

Самая приятная часть суток — день. Синоптики прогнозируют до +18 °C, что по ощущениям будет напоминать даже +19 °C.

Вечером температура останется на уровне +17 °C, а по ощущениям будет еще на градус теплее.

Солнце взойдет в 06:53, а зайдет в 18:41. Продолжительность светового дня составит почти 11 часов 48 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, местами до +2 °С, днем +15...+20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, мы сообщали, когда в Украину придет потепление. Также одесский эколог показал фото однодневного птенца фламинго, который родился в войну.