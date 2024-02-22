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Пограбував один ломбард та здав награбоване в інший — в Одесі затримали зловмисника

22 лютого 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пограбував один ломбард та здав награбоване в інший — в Одесі затримали зловмисника
Поліція затримала зловмисника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік викрав золоту прикрасу з ломбарду та одразу вирішив її позбутися. Зловмисника затримали, за скоєне йому загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління поліції в Одеській області.

Деталі злочину

Співробітниця ломбарду в центрі міста звернулась до поліції та повідомила, що її пограбували на роботі. Житель Рівного завітав до ломбарду під виглядом покупця та попросив показати йому золотий ланцюжок, вартістю 15 тисяч гривень. Як тільки працівниця дістала прикрасу — чоловік схопив її і втік. Зловмисник швидко продав ланцюжок в іншому ломбарді та витратив виручені гроші. 
 

Пограбував один ломбард та здав награбоване в інший — в Одесі затримали зловмисника - фото 1
Вилучений золотий ланцюжок. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру у відкритому викраденні чужого майна за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили містянина, який обікрав рибальську крамницю. Чоловік привласнив товару на суму понад 40 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав літню жінку. Злочинець посеред вулиці вирвав з рук старенької пакет з майном.

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